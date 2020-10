Mara Maionchi positiva al Coronavirus: è ricoverata in ospedale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi, risultata positiva al Coronavirus, è stata ricoverata a Milano. Lo riferisce Tpi. La celebre produttrice discografica fa parte della giuria di Italia’s got talent insieme a Frank Matano, Joe Bastianichi e a Federica Pellegrini, anche quest’ultima risultata positiva al Covid qualche giorno fa. Mara Maionchi positiva al Coronavirus: è ricoverata in ospedale Le … L'articolo Mara Maionchi positiva al Coronavirus: è ricoverata in ospedale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 ottobre 2020), risultataal, è stataa Milano. Lo riferisce Tpi. La celebre produttrice discografica fa parte della giuria di Italia’s got talent insieme a Frank Matano, Joe Bastianichi e a Federica Pellegrini, anche quest’ultima risultataal Covid qualche giorno fa.al: èinLe … L'articoloal: èinTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

