Malattie rare | 80% emofilici con problemi articolari ma 55% non fa controllo

Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - I disturbi articolari, di varia intensità, riguardano la maggioranza delle persone emofiliche. Solo il 20% non se ne lamenta. Eppure il 55% non ha mai fatto una ...

San Donato: 101 letti dedicati ai pazienti Covid. Giani: “ristrutturare l’ospedale aretino è tra le 5 priorità della sanità Toscana”

Da oggi più 17 posti in malattie infettive, a fine novembre altri 6 in terapia intensiva. Possibilità di espansione in caso di emergenza fino a 101 posti letto ...

