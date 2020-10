Maglia Juventus, UFFICIALE: ecco la quarta divisa, quando verrà usata -VIDEO- (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maglia Juventus – Nuova collaborazione tra Juventus e Adidas. Dopo la classica divisa bianconera, la seconda Maglia blu e la terza, andata in scena contro la Dinamo Kiev, spunta anche il quarto kit UFFICIALE. Questa volta Adidas svela un quarto kit rosa, con dettagli neri e bianchi, un richiamo alla seconda Maglia del primo anno di sponsor tra Adidas e Juve, quella della stagione 2015/2016. Maglia Juventus, il comunicato UFFICIALE Nuova Maglia che nasce dalla collaborazione con Humanrace. divisa rosa che richiama la seconda Maglia del 2015/2016, l’ultimo anno di Pogba a Torino. Ed è realizzata in collaborazione con Pharrell Williams e ispirata a un ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Nuova collaborazione trae Adidas. Dopo la classicabianconera, la secondablu e la terza, andata in scena contro la Dinamo Kiev, spunta anche il quarto kit. Questa volta Adidas svela un quarto kit rosa, con dettagli neri e bianchi, un richiamo alla secondadel primo anno di sponsor tra Adidas e Juve, quella della stagione 2015/2016., il comunicatoNuovache nasce dalla collaborazione con Humanrace.rosa che richiama la secondadel 2015/2016, l’ultimo anno di Pogba a Torino. Ed è realizzata in collaborazione con Pharrell Williams e ispirata a un ...

juventusfc : Iconica, creativa, imperfetta, umana. La maglia della Juventus, ridisegnata a mano per la human race. SHOP ??… - forumJuventus : ?? @juventusfc x @Pharrell ?? Dal 23/10 maglia rosa in edizione speciale che riprende la Away 2015/16 ??… - DiMarzio : #Juventus, le immagini della quarta maglia - LjKhaled : RT @juventusfc: Iconica, creativa, imperfetta, umana. La maglia della Juventus, ridisegnata a mano per la human race. SHOP ?? https://t.co… - OnySodoL : RT @juventusfc: Iconica, creativa, imperfetta, umana. La maglia della Juventus, ridisegnata a mano per la human race. SHOP ?? https://t.co… -