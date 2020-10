LIVE MotoGP | GP Teruel 2020 in DIRETTA | FP1 in tempo reale

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(23 ottobre) – La presentazione del GP– Le dichiarazioni di Andrea Dovizioso – Le dichiarazioni di Fabio Quartararo – Le dichiarazioni di Joan Mir Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 1 del GP di, round del Mondialedi. Sul tracciato di Aragon il Circus delle due ruote si esibirà nuovamente e per piloti e squadre sarà fondamentale a partire oggi trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. La gara tenutasi il 18 ottobre si è risolta con un autentico trionfo della Suzuki, in quanto la vittoria è stata appannaggio di Alex ...