Linea d’Ombra 2020 | arriva gratuitamente nelle case degli italiani con una piattaforma dedicata

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno – Protocolli rispettati alla lettera, film caricati sulladombrafestival.video per consentire a tutti di seguireil festival anche da casa, più di 200 giurati iscritti e l’immancabile racconto social minuto per minuto.d’Ombra Festival è pronta ad inaugurare la sua venticinquesima edizione puntando ancor di più sul digitale. Domani (sabato 24 ottobre) dalle 18 le prime proiezioni tra la Sala Pasolini e la Fondazione Filiberto Menna. Quest’anno la direzione artistica del festival riporta in calce la doppia firma di Peppe D’Antonio, fondatore e anima del festival, e Boris Sollazzo, giornalista, critico cinematografico e scrittore. Cinque sono le sezioni in concorso. Con Passaggi ...