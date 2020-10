Incontro col secolo breve

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Questa sera, alle ore 18, il Teatro nuovo di Salerno ospita “Storie di Teatro” gli incontri di Corpo Novecento, curati da Alfonso Amendola e Pasquale De Cristofaro Di Olga Chieffi Si torna in teatro, oggi, con Pasquale De Cristofaro e Alfonso Amendola, per riprendere le fila degli incontri di Corpo Novecento, dialoghi, con video e reading, che si terranno a partire dalle ore 18 sul palcoscenico del Teatro Nuovo. S’inizierà con una riflessione sull’ultima fatica di Paolo Puppa, “Cinediario. Cinema in forma di fiabe un po’ patologiche”, con l’introduzione di Gino Frezza, in libreria per le Edizioni Oèdipus. “Il racconto è un racconto di malattia – scrive Vincenzo Del Gaudio – e un racconto malato allo stesso tempo: un padre narra a un figlio allettato alcuni film che l’hanno toccato nel ...