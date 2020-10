Ilicic riabbraccia l’Atalanta | nuova chance contro la Sampdoria

(Di venerdì 23 ottobre 2020)è tornatoil Napoli e si candida per un posto da titolare con la: lo sloveno dell’Atalanta è recuperato Il ritornoil Napoli segna un nuovo punto di partenza nella travagliata vita privata e professionale di Josip. L’attaccante sloveno sembra essersi lasciato alle spalle il lungo periodo di depressione che gli ha impedito di scendere in campo nella parte finale della stagione 2019/20 con l’Atalanta. «è un giocatore recuperato, è tornato quello di prima», ha dichiarato il tecnico Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa post Midtylland. Possibileperla. Leggi su ...

RonchiEnnio : #ATALANTA Gasperini mastica molto amaro, ma riabbraccia Josip Ilicic: «L'ho visto bene» - Marathonbet_IT : La quarta giornata di #SerieA comincia con il botto alle 15 di oggi: si sfidano #Napoli ed #Atalanta. Gli #azzurri… - CronacheTweet : #Atalanta, #Gasperini riabbraccia #Ilicic: in campo contro il #Napoli? -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic riabbraccia

Il Mattino

Ilicic è tornato contro il Napoli e si candida per un posto da titolare con la Sampdoria: lo sloveno dell’Atalanta è recuperato Il ritorno contro il Napoli segna un nuovo punto di partenza nella ...Alta tenzione in casa AZ Alkmaar, il club olandese atteso giovedì a Napoli per la sfida agli azzurri di Gattuso tiene alto il livello d'attenzione per i casi di coronavirus riscontrati ...