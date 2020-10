Il Toro si butta via: avanti di due gol, Chiriches e Caputo fanno 3-3 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sembrava vinta per il Torino, con i primi tre punti in saccoccia e invece prima Chiriches all’84’ e poi Caputo all’85’ hanno regalato un insperato pari al Sassuolo che ha rimontato una gara nel finale della ripresa. Dopo il vantaggio iniziale di Linetty nel primo tempo per i granata, il Sassuolo ha recuperato lo svantaggio grazie al gol di Djuricic che ha rimesso il tabellino in parità. Al 77′ e al 79′ prima Belotti e poi Lukic avevano mandato il Toro sul doppio vantaggio con il risultato che sembrava ampiamente in cassaforte. Nel finale però la doccia fredda per gli uomini di Giampaolo che si ritrovano dunque all’ultimo posto in classifica con zero vittorie ma con una partita da recuperare. Foto: twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sembrava vinta per il Torino, con i primi tre punti in saccoccia e invece primaall’84’ e poiall’85’ hanno regalato un insperato pari al Sassuolo che ha rimontato una gara nel finale della ripresa. Dopo il vantaggio iniziale di Linetty nel primo tempo per i granata, il Sassuolo ha recuperato lo svantaggio grazie al gol di Djuricic che ha rimesso il tabellino in parità. Al 77′ e al 79′ prima Belotti e poi Lukic avevano mandato ilsul doppio vantaggio con il risultato che sembrava ampiamente in cassaforte. Nel finale però la doccia fredda per gli uomini di Giampaolo che si ritrovano dunque all’ultimo posto in classifica con zero vittorie ma con una partita da recuperare. Foto: twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

