Covid, la virologa cinese disse: virus creato in laboratorio. Ma la Cnn: «Ha fatto copia e incolla da un blog» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un copia e incolla. Altro che scoop. La Cnn, dopo uno studio approfondito, ha scoperto che lo studio, pubblicato lo scorso ottobre da Li-Meng Yan ? in cui la virologa cinese affermava di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un. Altro che scoop. La Cnn, dopo uno studio approfondito, ha scoperto che lo studio, pubblicato lo scorso ottobre da Li-Meng Yan ? in cui laaffermava di...

MariaMariggi : RT @ilmessaggeroit: Covid, la virologa cinese disse: virus creato in laboratorio. Ma la Cnn: «Ha fatto copia e incolla da un blog» https://… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, la virologa cinese disse: virus creato in laboratorio. Ma la Cnn: «Ha fatto copia e incolla da un blog» https://… - Gazzettino : Covid, la virologa cinese disse: virus creato in laboratorio. Ma la Cnn: «Ha fatto copia e incolla da un blog» - dantonio_luca : RT @ilmessaggeroit: Covid, la virologa cinese disse: virus creato in laboratorio. Ma la Cnn: «Ha fatto copia e incolla da un blog» https://… - ilmessaggeroit : Covid, la virologa cinese disse: virus creato in laboratorio. Ma la Cnn: «Ha fatto copia e incolla da un blog» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid virologa Covid, la virologa cinese disse: virus creato in laboratorio. Ma la Cnn: «Ha fatto copia e incolla da un blog» Il Messaggero Covid, la virologa cinese disse: virus creato in laboratorio. Ma la Cnn: «Ha fatto copia e incolla da un blog»

Un copia e incolla. Altro che scoop. La Cnn, dopo uno studio approfondito, ha scoperto che lo studio, pubblicato lo scorso ottobre da Li-Meng Yan – in cui la virologa cinese affermava ...

Su Rai1 l'attualità e gli approfondimenti di Tv7

Tanti i temi al centro della nuova puntata di Tv7, in onda venerdì 23 ottobre alle 24 su Rai1. Si parte con il reportage “In trincea”: Milano oggi è il focolaio più violento d'Italia. Le terapie inten ...

Un copia e incolla. Altro che scoop. La Cnn, dopo uno studio approfondito, ha scoperto che lo studio, pubblicato lo scorso ottobre da Li-Meng Yan – in cui la virologa cinese affermava ...Tanti i temi al centro della nuova puntata di Tv7, in onda venerdì 23 ottobre alle 24 su Rai1. Si parte con il reportage “In trincea”: Milano oggi è il focolaio più violento d'Italia. Le terapie inten ...