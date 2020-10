Covid: in Irlanda un piano di 6 mesi, in Italia un DPCM a settimana (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’Irlanda è passata alla fase 5 del piano di convivenza con il coronavirus, in Italia si va verso nuove misure restrittive dopo quelle dello scorso weekend. È vero, gli irlandesi sono finiti di nuovo in lockdown, esattamente come ci finiremo con ogni probabilità noi nel giro di qualche settimana, ma non è questo l’argomento dell’articolo. Il focus è rappresentato dalla differenza tra un governo che è stato in grado di stilare un piano semestrale e uno che invece vive alla giornata, emanando un DPCM a settimana, senza analizzare i numeri nei micro o macro cicli, ma facendosi prendere dal panico dell’aumento quotidiano dei positivi. Che ci sarebbe stata una seconda ondata di Covid-19 ce lo ... Leggi su blogo (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’è passata alla fase 5 deldi convivenza con il coronavirus, insi va verso nuove misure restrittive dopo quelle dello scorso weekend. È vero, gli irlandesi sono finiti di nuovo in lockdown, esattamente come ci finiremo con ogni probabilità noi nel giro di qualche, ma non è questo l’argomento dell’articolo. Il focus è rappresentato dalla differenza tra un governo che è stato in grado di stilare unsemestrale e uno che invece vive alla giornata, emanando un, senza analizzare i numeri nei micro o macro cicli, ma facendosi prendere dal panico dell’aumento quotidiano dei positivi. Che ci sarebbe stata una seconda ondata di-19 ce lo ...

