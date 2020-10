Come personalizzare il feed di Instagram secondo l’armocromia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le stagioni non indicano solo la trasformazione della natura e il passare del tempo, secondo l’armocromia descrivono le nostre caratteristiche estetiche e i colori che ci rendono più belli: «L’armocromia è una teoria che si basa sull’analisi di pelle, occhi e capelli per trovare la palette di colori che più valorizza le cromie personali e che può essere utilizzata per la scelta di abiti, accessori, make-up e colorazione capelli, facendoci apparire immediatamente più belli, più in forma, più giovani», spiega Rossella Migliaccio, Image & Color Expert e founder dell’Accademia Italian Image Institute. «Le tipologie cromatiche vengono suddivise in 4 macrogruppi, che corrispondono alle 4 stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. Il nome delle stagioni è puramente convenzionale, non ha nulla a che vedere con il guardaroba estivo o quello invernale, o con il mese di nascita. Semplicemente, richiama i colori della natura nelle diverse fasi del suo ciclo». Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le stagioni non indicano solo la trasformazione della natura e il passare del tempo, secondo l’armocromia descrivono le nostre caratteristiche estetiche e i colori che ci rendono più belli: «L’armocromia è una teoria che si basa sull’analisi di pelle, occhi e capelli per trovare la palette di colori che più valorizza le cromie personali e che può essere utilizzata per la scelta di abiti, accessori, make-up e colorazione capelli, facendoci apparire immediatamente più belli, più in forma, più giovani», spiega Rossella Migliaccio, Image & Color Expert e founder dell’Accademia Italian Image Institute. «Le tipologie cromatiche vengono suddivise in 4 macrogruppi, che corrispondono alle 4 stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. Il nome delle stagioni è puramente convenzionale, non ha nulla a che vedere con il guardaroba estivo o quello invernale, o con il mese di nascita. Semplicemente, richiama i colori della natura nelle diverse fasi del suo ciclo».

Ultime Notizie dalla rete : Come personalizzare Come personalizzare il feed di Instagram secondo l armocromia Vanity Fair.it Come personalizzare il feed di Instagram secondo l'armocromia

Per dare valore al profilo Instagram e renderlo unico, si possono abbinare le foto alla propria stagione cromatica di appartenenza. Ecco come costruire un feed in palette e scegliere i filtri giusti c ...

Come presentarsi al meglio al mondo finanziario

Mai come in questo momento risulta importante presentarsi al meglio al mondo finanziario per richiedere ed ottenere il massimo delle risorse possibili; ora è il momento di ripartire e per farlo con ve ...

