Briatore replica a Galli | Non si muore solo di virus Si può morire anche di fame

"Quello che ha detto Galli è totalmente inaccettabile. Galli dovrebbe andare in giro a vedere cosa succede fuori dagli ospedali, non si muore solo di virus. Si muore anche di altre malattie che non hanno curato". A parlare è Flavio Briatore, replicando al professor Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, in onda ieri sera su Rete4. Durante il programma sono state alcune dichiarazioni del professor Galli risalenti ai giorni scorsi: "Non vedo morti di fame per le strade ma morti di malattia negli ospedali".

