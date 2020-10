Boxe | Fabio Turchi demolisce Grisunins e vince l’internazionale IBF dei massimi leggeri

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020)ha letteralmente demolito il lettone Nikolajsall’Alianz Cloud di Milano (a porte chiuse), si è imposto ai punti con verdetto unanime (99-91; 98-92; 100-90) e ha conquistato il vacante titolo internazionale IBF dei pesi. Il pugilato è tornato a essere protagonista in Italia dopo il lockdown, la Milano Boxing Night non ha deluso le aspettative della vigilia e il toscano ha incantanto nel main-event. Si è trattato di un match a senso unico, il nostro portacolori ha dominato le dieci riprese andate in scena e ha ampiamente meritato il successo. Il ribattezzato Stone Crusher ha conquistato la cintura, tornando alla vittoria a un anno di distanza dall’ultimo incontro disputato (l’11 ottobre 2019 venne sconfitto dal britannico Tomy ...