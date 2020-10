Bastos ceduto all' Al-Ain | ma la presentazione social è un disastro…

DiMarzio : #Lazio, ceduto #Bastos all'#AlAin negli Emirati Arabi - laziopress : - enzolampard : UFFICIALE: #Bastos ceduto a titolo definitivo all’#AlAin per circa 1M #calciomercato - infoitsport : Calciomercato, Bastos ceduto a titolo definitivo all'Al-Ain: le cifre - infoitsport : Lazio, Bastos ceduto all’Al-Ain: le cifre dell’operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Bastos ceduto

ROMA - Ieri il comunicato, oggi la presentazione social. Bastos ceduto in Arabia Saudita. “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ...IL COMUNICATO. La S.S. La Lazio non potrà più contare sul difensore centrale angolano Bartolomeu Jacinto, Quissanga, meglio noto come Bastos, che è stato ufficialmente ceduto a titolo definitivo all'A ...