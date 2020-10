Alex Zanardi - Il campione compie 54 anni (Di venerdì 23 ottobre 2020) compie 54 anni Alex Zanardi, il campione esempio per tutti. Per lui si tratta del primo compleanno dopo il grave incidente di quattro mesi fa, che lo ha visto scontrarsi con un camion mentre viaggiava con la sua handbike lungo la statale 146 a Pienza, vicino a Siena. Lepisodio, avvenuto lo scorso 19 giugno nel corso di una delle tappe della staffetta Obiettivo Tricolore, ha dato il via a un lungo calvario che continua ancora oggi: dopo i ricoveri a Siena e a Villa Beretta, nel Lecchese, Alex si trova al San Raffaele di Milano, dove è assistito e trattato con cure semi intensive.Laffetto social. Ovviamente, non potevano mancare in questa giornata manifestazioni daffetto da tutto il mondo. Gli account social della BMW, di cui Zanardi è uomo immagine, e della ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 ottobre 2020)54, ilesempio per tutti. Per lui si tratta del primo compleanno dopo il grave incidente di quattro mesi fa, che lo ha visto scontrarsi con un camion mentre viaggiava con la sua handbike lungo la statale 146 a Pienza, vicino a Siena. Lepisodio, avvenuto lo scorso 19 giugno nel corso di una delle tappe della staffetta Obiettivo Tricolore, ha dato il via a un lungo calvario che continua ancora oggi: dopo i ricoveri a Siena e a Villa Beretta, nel Lecchese,si trova al San Raffaele di Milano, dove è assistito e trattato con cure semi intensive.Laffetto social. Ovviamente, non potevano mancare in questa giornata manifestazioni daffetto da tutto il mondo. Gli account social della BMW, di cuiè uomo immagine, e della ...

