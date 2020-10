A Treviso hanno chiamato i veterinari a fare il contact tracing (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un focolaio proprio tra chi cerca i contagiati: è quello che è successo a Treviso dove son stati trovati 15 positivi, sui 190 dipendenti del Dipartimento di Prevenzione, sede della Madonnina di Treviso, sottoposti allo screening. “I dati dello screening odierno, con 1 solo positivo su 170 dipendenti testati confermano la tesi secondo cui il cluster ha un’origine esterna al Dipartimento – ha precisato il direttore, Stefano De Rui -. Per quanto riguarda l’attività del Dipartimento prosegue in modo regolare, invito tutti gli utenti alla massima tranquillità: i contatti con il personale, peraltro per la quasi totalità negativo, sono brevi e non comportano alcun rischio di contagio, considerato anche l’utilizzo dei Dpi. A seguito dei casi rilevati abbiamo effettuato, per massima precauzione, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un focolaio proprio tra chi cerca i contagiati: è quello che è successo adove son stati trovati 15 positivi, sui 190 dipendenti del Dipartimento di Prevenzione, sede della Madonnina di, sottoposti allo screening. “I dati dello screening odierno, con 1 solo positivo su 170 dipendenti testati confermano la tesi secondo cui il cluster ha un’origine esterna al Dipartimento – ha precisato il direttore, Stefano De Rui -. Per quanto riguarda l’attività del Dipartimento prosegue in modo regolare, invito tutti gli utenti alla massima tranquillità: i contatti con il personale, peraltro per la quasi totalità negativo, sono brevi e non comportano alcun rischio di contagio, considerato anche l’utilizzo dei Dpi. A seguito dei casi rilevati abbiamo effettuato, per massima precauzione, ...

