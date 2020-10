Whirlpool, azienda conferma stop a Napoli dal 31 ottobre. Fiom: “Sarà scontro aperto” (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “Dopo 18 mesi la situazione non è cambiata. Il 31 ottobre la produzione su Napoli cesserà“. Cosi’ Luigi La Morgia, ad di Whirlpool conferma durante la riunione al Mise la decisione della multinazionale di dismettere il sito di Napoli.MISE AD AZIENDA: “DA GOVERNO STRUMENTI UNICI E 100 MLN” Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “Dopo 18 mesi la situazione non è cambiata. Il 31 ottobre la produzione su Napoli cesserà“. Cosi’ Luigi La Morgia, ad di Whirlpool conferma durante la riunione al Mise la decisione della multinazionale di dismettere il sito di Napoli.MISE AD AZIENDA: “DA GOVERNO STRUMENTI UNICI E 100 MLN”

