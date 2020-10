Volley, Serie A1 Femminile, il programma della 7a giornata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Photo Credit: Foto F.Rubin/Lega Volley Femminile Official WebsiteNon conosce soste il massimo campionato di pallavolo in rosa e, tra gare di campionato e recuperi infrasettimanali, praticamente non c’è tregua e nel prossimo weekend andrà in scena per la Serie A1 Femminile, la 7° giornata, di cui illustriamo di seguito il programma. Serie A1 Femminile, la 7a giornata Per la Serie A1 Femminile la 7° giornata propone tre anticipi che verranno disputati nella giornata di sabato 24 ottobre. Ad aprire le danze sarà la gara tra Brescia e Chieri, con le lombarde che sono reduci dalla pesante sconfitte subita a Novara nello scorso turno e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Photo Credit: Foto F.Rubin/LegaOfficial WebsiteNon conosce soste il massimo campionato di pallavolo in rosa e, tra gare di campionato e recuperi infrasettimanali, praticamente non c’è tregua e nel prossimo weekend andrà in scena per laA1, la 7°, di cui illustriamo di seguito ilA1, la 7aPer laA1la 7°propone tre anticipi che verranno disputati nelladi sabato 24 ottobre. Ad aprire le danze sarà la gara tra Brescia e Chieri, con le lombarde che sono reduci dalla pesante sconfitte subita a Novara nello scorso turno e ...

