Vice Comandante della Polizia municipale di Roma in codice rosso

Carlo Buttarelli, Vice Comandante della Polizia municipale di Roma ed ex Comandante generale dei Vigili urbani, ieri nel tardo pomeriggio è rimasto coinvolto in un grave incidente in moto sulla via Ardeatina. Ha avuto un incidente in moto sull'Appia Pignatelli, ed è in codice rosso.

Ad avere la peggio il centauro: si tratta di Carlo Buttarelli , vice comandante della polizia locale di Roma . A soccorrerlo, oltre ai sanitari del 118, i colleghi del gruppo Tintoretto , che stanno e ...

Carlo Buttarelli ricoverato all'ospedale San Giovanni, ha diverse fratture. L'incidente poco dopo le 18, sono intervenuti i colleghi del gruppo Tintoretto ...

Carlo Buttarelli ricoverato all'ospedale San Giovanni, ha diverse fratture. L'incidente poco dopo le 18, sono intervenuti i colleghi del gruppo Tintoretto.