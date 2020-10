Spezia | tre positivi al Coronavirus | un calciatore e due membri dello staff

ILOVEPACALCIO : #Coronavirus nel calcio: altri tre positivi nello #Spezia. Le ultime - marinabeccuti : Nello Spezia altri tre positivi, un giocatore e due tesserati. Sono asintomatici - Torinogranatait : Nello Spezia altri tre positivi, un giocatore e due tesserati. Sono asintomatici - siamo_la_Roma : ?? Tre positivi al #Covid19 nello #Spezia ?? Sono asintomatici ?? Lo comunica il club - titty_napoli : RT @BombeDiVlad: ULTIM’ORA - ???? #Spezia, casi di positività al #coronavirus La nota del club ???? #LBDV #LeBombeDiVlad -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia tre

Città della Spezia

Lo Spezia ha comunicato sul proprio sito ufficiale che tre tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19. In particolare, un calciatore – che è debolmente positivo – e altri membri del club, ...Non siamo contenti dell'ultimo pareggio contro lo Spezia e per questo vogliamo ritrovare subito i tre punti. Mi dispiace non giocare con il nostro pubblico perché giocare in casa con lo stadio pieno è ...