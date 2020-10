Snam entra in britannica ITM Power e punta su tecnologie idrogeno verde (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Snam ha sottoscritto un accordo di partnership con ITM Power Plc, società di diritto inglese quotata alla London Stock Exchange sull’AIM tra i maggiori produttori globali di elettrolizzatori, componenti essenziali per ricavare idrogeno da fonti rinnovabili tramite elettrolisi dell’acqua. L’accordo prevede l’avvio di una collaborazione commerciale e tecnologica per future iniziative di sviluppo congiunte e il contestuale ingresso di Snam nell’azionariato di ITM Power Plc con una partecipazione di minoranza e un investimento di 30 milioni di sterline (circa 33 milioni di euro), nell’ambito dell’aumento di capitale – annunciato in data odierna – da 150 milioni di sterline (circa 165 milioni di euro) offerto in sottoscrizione, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha sottoscritto un accordo di partnership con ITMPlc, società di diritto inglese quotata alla London Stock Exchange sull’AIM tra i maggiori produttori globali di elettrolizzatori, componenti essenziali per ricavareda fonti rinnovabili tramite elettrolisi dell’acqua. L’accordo prevede l’avvio di una collaborazione commerciale e tecnologica per future iniziative di sviluppo congiunte e il contestuale ingresso dinell’azionariato di ITMPlc con una partecipazione di minoranza e un investimento di 30 milioni di sterline (circa 33 milioni di euro), nell’ambito dell’aumento di capitale – annunciato in data odierna – da 150 milioni di sterline (circa 165 milioni di euro) offerto in sottoscrizione, ...

