Selvaggia Lucarelli a L’Assedio | “Ho sempre sofferto di sindrome dell’abbandono”

Leggi su zon

(Di giovedì 22 ottobre 2020)si lascia andare nell’ultima intervista di Daria Bignardi a “L’assedio”, raccontando di uno dei momenti più bui della sua vita La giornalista e scrittrice italiana, nota al pubblico per il suo carattere polemico e provocatorio, si espone come non aveva mai fatto in passato, raccontando e mostrando un lato di sé sconosciuto sin’ora. La blogger, accolta nel salotto di Daria Bignardi nel suo programma “L’assedio”, ha parlato di sé e dell’opinione che ha sviluppato nei suoi stessi confronti, dimostrandosi altamente severa ed autocritica, simbolo di una personalità tanto forte quanto fragile: “Su me stessa sono un critico molto severo, non sono certo più buona con me stessa che con gli ...