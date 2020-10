Scatta il “coprifuoco” a Torino | ecco dove

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 22 ottobre 2020) In una nota stampa il Comune diinforma sulle nuove misure adottare per il contenimento del contagio da Covid-19. Da domani, venerdì 23 ottobre 2020, aaccesso regolato in aree cittadine a rischio assembramenti. Nelle ore notturne, dalle 22.30 alle 5 del giorno successivo, in due aree cittadine della cosiddetta “movida” – la prima compresa tra le vie Cesare Balbo, via Buniva, corso Regina Margherita e via Vanchiglia e una seconda che riguarda tutta via Matteo Pescatore – l’accesso sarà esclusivamente consentito per raggiungere l’abitazione ai residenti e a chi si reca a far loro visita, a coloro che si recano in locali pubblici per il solo tempo della consumazione al tavolo di cibi e bevande e agli addetti che svolgono servizio di consegne a domicilio.