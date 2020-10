Rugby, l’Italia aspetta il gioiello samoano Montanna Ioane. Quando sarà utilizzabile? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna il Rugby internazionale, torna il Guinness Sei Nazioni, che concluderà nei prossimi due weekend il torneo 2020 interrotto causa emergenza Covid-19, e torna in campo l’Italia di Franco Smith. Il ct sudafricano ha annunciato i 32 giocatori che prepareranno la sfida con l’Irlanda di sabato, mentre nelle ultime settimane in raduno c’era anche Monty Ioane, la forte ala della Benetton Treviso. Invitato in azzurro, perché il campione australiano presto sarà equiparabile e potrà giocare con l’Italia. Nato a Melbourne il 30 ottobre 1994, Ioane è cresciuto rugbisticamente nei Queensland Reds, prima di trasferirsi in Francia e vestire la maglia dello Stade Français. Tornato downunder, ha giocato in Nuova Zelanda con Tasman e Bay of Plenty prima di arrivare, nel 2017, a ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna ilinternazionale, torna il Guinness Sei Nazioni, che concluderà nei prossimi due weekend il torneo 2020 interrotto causa emergenza Covid-19, e torna in campo l’Italia di Franco Smith. Il ct sudafricano ha annunciato i 32 giocatori che prepareranno la sfida con l’Irlanda di sabato, mentre nelle ultime settimane in raduno c’era anche Monty, la forte ala della Benetton Treviso. Invitato in azzurro, perché il campione australiano presto sarà equiparabile e potrà giocare con l’Italia. Nato a Melbourne il 30 ottobre 1994,è cresciuto rugbisticamente nei Queensland Reds, prima di trasferirsi in Francia e vestire la maglia dello Stade Français. Tornato downunder, ha giocato in Nuova Zelanda con Tasman e Bay of Plenty prima di arrivare, nel 2017, a ...

