Roma, ruba in un negozio e poi toglie le etichette degli abiti. Scatta l'inseguimento: arrestata 19enne

Mercoledì pomeriggio gli agenti del commissariato Tuscolano hanno arrestato per rapina aggravata H.G., una 19enne di origine bosniaca, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. 

I fatti

La ragazza, dopo essersi introdotta in un negozio di una nota catena commerciale, ha sottratto capi d'abbigliamento per un valore pari a 99,90 e in prossimità di un secchio per l'immondizia ha iniziato a staccare le etichette delle due giacche. E' stato il direttore del negozio a sorprenderla sul fatto e ad inseguirla dopo averlo segnalato al NUE 112, permettendo l'intervento dei poliziotti del commissariato Tuscolano. Arrivati sul posto i poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno arrestato la 19enne che è stata associata presso il carcere di ...

