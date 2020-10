Prima lo svantaggio, poi la rimonta: la Roma espugna Berna 2-1 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – Comincia anche la campagna europea della Roma, sorteggiata nel Girone A di Europa League insieme agli svizzeri dello Young Boys, ai rumeni del Cluj e ai bulgari del Cska Sofia. Prima giornata e Prima trasferta per Fonseca, che a Berna contro i gialloneri opta per un pesante turnover lasciando fuori Dzeko, Mkhitaryan e Veretout su tutti. Chance per Villar, Carles Perez, Pau Lopez e Mayoral, a sorpresa titolari Fazio e Jesus. Karsdorp sciupa Al decimo minuto potenziale buona occasione per i giallorossi, ma sul buon lancio di Cristante l’olandese ex Feyenoord non aggancia bene il pallone, non riuscendo quindi ad arrivare all’uno contro uno col portiere di casa Von Ballmoos. Rigore dubbio e svizzeri avanti Al quarto d’ora l’episodio chiave del primo tempo: contatto al ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020)– Comincia anche la campagna europea della, sorteggiata nel Girone A di Europa League insieme agli svizzeri dello Young Boys, ai rumeni del Cluj e ai bulgari del Cska Sofia.giornata etrasferta per Fonseca, che acontro i gialloneri opta per un pesante turnover lasciando fuori Dzeko, Mkhitaryan e Veretout su tutti. Chance per Villar, Carles Perez, Pau Lopez e Mayoral, a sorpresa titolari Fazio e Jesus. Karsdorp sciupa Al decimo minuto potenziale buona occasione per i giallorossi, ma sul buon lancio di Cristante l’olandese ex Feyenoord non aggancia bene il pallone, non riuscendo quindi ad arrivare all’uno contro uno col portiere di casa Von Ballmoos. Rigore dubbio e svizzeri avanti Al quarto d’ora l’episodio chiave del primo tempo: contatto al ...

DiviniFc : FULL TIME: HAWAAI LF 1-3 DIVINI FC Prima vittoria stagionale in FVPA per i ragazzi che dominano la partita ma che s… - SSTeramoCalcio : ?? ?? ?? 1??-1?? ? 90'+4': Finisce 1-1 al 'Viviani' con i biancorossi che conservano l'imbattibilità, mostrano i musc… - DavCuoreImpavid : RT @AndreaLodato: Siamo partiti sul #COVID19 in svantaggio ma abbiamo saputo recuperare diventando quasi un modello che i Paesi europei han… - AndreaLodato : Siamo partiti sul #COVID19 in svantaggio ma abbiamo saputo recuperare diventando quasi un modello che i Paesi europ… - Milestemplaris : @IlGoldiTurone Esordio per lui ieri, una mezz'oretta scarsa. Senz'altro se non è bravo è almeno fortunato, visto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima svantaggio Prima lo svantaggio, poi la rimonta: la Roma espugna Berna 2-1 RomaDailyNews Europa League, la 1° giornata: ok Arsenal e Roma, Napoli che caduta

Si è conclusa la fase 1 delle ore 18.55 della prima giornata di Europa League ... Bene invece la Roma di Paulo Fonseca che riesce a ribaltare l’iniziale svantaggio per poi chiudere il match di esordio ...

Pagelle Napoli-AZ Alkmaar, i voti: erroraccio Koulibaly, Fabian a fasi alterne! Mertens a metà, Lozano combina poco

Questo nel primo tempo, perchè nella ripresa combina poco e sbatte ... (Dal 59’ Insigne 5,5 - Potrebbe dare la scossa dopo lo svantaggio: nonostante i mezzi tecnici, non è al 100% e la difesa dell’AZ ...

Si è conclusa la fase 1 delle ore 18.55 della prima giornata di Europa League ... Bene invece la Roma di Paulo Fonseca che riesce a ribaltare l’iniziale svantaggio per poi chiudere il match di esordio ...Questo nel primo tempo, perchè nella ripresa combina poco e sbatte ... (Dal 59’ Insigne 5,5 - Potrebbe dare la scossa dopo lo svantaggio: nonostante i mezzi tecnici, non è al 100% e la difesa dell’AZ ...