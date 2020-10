Preoccupa l’aumento della carica virale: "Altissima in alcuni asintomatici" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Valentina Dardari Secondo l’epidemiologo ci sono troppi positivi per basarsi sul tracciamento Il professor Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all’Università degli studi di Milano, in una intervista al Corriere ha fatto il punto della situazione, difficile ma non esplosiva come quella vissuta la scorsa primavera. Ha inoltre sottolineato che negli ospedali molti soggetti sono critici ma non gravi. La Vecchia: "carica virale Altissima in alcuni asintomatici" L’epidemiologo non esclude che la carica virale delle persone positive oggi sia molto più alta rispetto ai contagiati di questa estate. “Ci sono soggetti che diffondono il virus molto più facilmente di altri, tenendo però presente ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Valentina Dardari Secondo l’epidemiologo ci sono troppi positivi per basarsi sul tracciamento Il professor Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all’Università degli studi di Milano, in una intervista al Corriere ha fatto il puntosituazione, difficile ma non esplosiva come quella vissuta la scorsa primavera. Ha inoltre sottolineato che negli ospedali molti soggetti sono critici ma non gravi. La Vecchia: "in" L’epidemiologo non esclude che ladelle persone positive oggi sia molto più alta rispetto ai contagiati di questa estate. “Ci sono soggetti che diffondono il virus molto più facilmente di altri, tenendo però presente ...

Corriere : La Vecchia: «Preoccupa l’aumento della carica virale. Altissima in alcuni asintomatici» - HuffPostItalia : Epidemiologo La Vecchia: 'Preoccupa l’aumento della carica virale. Alcuni asintomatici ce l’hanno altissima' - rtl1025 : 'Tra febbraio, marzo e aprile, l'Italia ha dimostrato di essere un grande Paese. L'Italia non il Governo. Abbiamo l… - MeyRaGa : RT @Corriere: La Vecchia: «Preoccupa l’aumento della carica virale. Altissima in alcuni asintomatici» - Italia_Notizie : Preoccupa l’aumento della carica virale: 'Altissima in alcuni asintomatici' -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupa l&rsquoaumento Carica virale Covid, Carlo La Vecchia: «In alcuni asintomatici è altissima» Corriere della Sera Borse europee negative

L'ottimismo dei consumatori tedeschi sta svanendo notevolmente nel mese di ottobre. Circa tre quarti dei consumatori ritengono il COVID-19 una minaccia grave o molto grave e circa la metà è ...

INFEZIONI IN CRESCITA

Restando in Europa, a preoccupare è anche l’ultimo bollettino divulgato dalle autorità sanitarie tedesche che ieri hanno registrato 11.287 nuovi contagi in 24 ore. È un salto improvviso rispetto a ...

L'ottimismo dei consumatori tedeschi sta svanendo notevolmente nel mese di ottobre. Circa tre quarti dei consumatori ritengono il COVID-19 una minaccia grave o molto grave e circa la metà è ...Restando in Europa, a preoccupare è anche l’ultimo bollettino divulgato dalle autorità sanitarie tedesche che ieri hanno registrato 11.287 nuovi contagi in 24 ore. È un salto improvviso rispetto a ...