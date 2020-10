NVIDIA | due modelli della serie RTX 3000 sarebbero stati cancellati

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 22 ottobre 2020)avrebbe cancellato duedelle sue nuove schede video RTX, in particolare la RTX 3080 con 20 GB di VRAM, e la RTX 3070 con 16 GB di VRAM Secondo un rumor,ha comunicato ai suoi partner la cancellazione di duedi schede videoRTX. Le schede in questione sono una variante da 20 GB di VRAMRTX 3080, e una variante da 16 GB di VRAMRTX 3070. Questiserviti probabilmente come risposta alle prossime schede video di AMD, che come vi abbiamo riportato ieri secondo diverse fonti presenteranno tutte 16 GB di VRAM.RTX: le due varianti di RTX 3080 e RTX 3070 sono state ...