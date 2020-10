Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica? Non è certamente la prima volta che parliamo di notificazioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezione notifica da parte di un familiare, oppure con riferimento alla notifica raccomandata a persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso di notifica di un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un Numero ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 ottobre 2020)inla nullità? Non è certamente la prima volta che parliamo dizioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezioneda parte di un familiare, oppure con riferimento allaa persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso didi un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un...

Ultime Notizie dalla rete : Numero civico Salwa Eid Naser, sanzione antidoping tolta per il suo numero civico Corriere dello Sport Economia Meglio le riforme lasciamo stare il Mes Tv e giornali ci danno

EconomiaMeglio le riformelasciamo stare il MesTv e giornali ci danno giornalmente notizia delle accese discussioni tra alleati di governo, tra governo e opposizione e all'interno ...

L’Amp divide i candidati sindaci

SANTA TERESA. L’Area marina protetta Capo Testa-Punta Falcone è un tema caldo della campagna elettorale e si cominciò a discuterne dal 1991. Voluta dall’amministrazione uscente del sindaco Stefano Pis ...

