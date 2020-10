“Non vi abbracciate”. Covid, l’ultimo appello in piena emergenza Covid: “Dovete capire” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “In questi giorni e ancora nelle prossime settimane dovremo rimanere ben concentrati sul contenimento del contagio”, ha detto ieri intervenendo alla Camera il premier Giuseppe Conte parlando delle misure per contenere il contagio da Covid. “Siamo consapevoli – ha rimarcato – che il nemico non è stato ancora sconfitto e circola ancora fra noi. Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima: stavolta però, forti dell’esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti”. La possibilità di un lockdown in alcune città si fa sempre più concreta. Visto l’incremento di casi di coronavirus a Milano, Roma e Napoli, si sta pensando di rendere le tre grandi città zone rosse. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) “In questi giorni e ancora nelle prossime settimane dovremo rimanere ben concentrati sul contenimento del contagio”, ha detto ieri intervenendo alla Camera il premier Giuseppe Conte parlando delle misure per contenere il contagio da. “Siamo consapevoli – ha rimarcato – che il nemico non è stato ancora sconfitto e circola ancora fra noi. Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima: stavolta però, forti dell’esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti”. La possibilità di un lockdown in alcune città si fa sempre più concreta. Visto l’incremento di casi di coronavirus a Milano, Roma e Napoli, si sta pensando di rendere le tre grandi città zone rosse. ...

