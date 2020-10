Non si muore solo di Covid, Vico Equense in piazza contro la chiusura del Pronto soccorso (Di giovedì 22 ottobre 2020) La scritta su un lenzuolo campeggia all’entrata dell’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense “Non si muore solo Covid” e sintetizza quanto potrebbe accadere con la soppressione del Pronto soccorso nel nosocomio della costiera sorrentina. Un territorio di oltre 30 chilometri, con ben 16 frazioni. Ieri, in seguito all’annuncio da parte dei responsabili dall’Asl Napoli 3 Sud, c’è stata una riunione a Torre del Greco con il sindaco Andrea Bonocore, assieme al consigliere regionale Gennaro Cinque e ad una rappresentanza di consiglieri comunali. “Ho incontrato il direttore generale dell’Asl, Gennaro Sosto e il direttore sanitario, Gaetano D’Onofrio, per richiedere informazioni riguardo all’improvvisa ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 ottobre 2020) La scritta su un lenzuolo campeggia all’entrata dell’ospedale De Luca e Rossano di“Non si” e sintetizza quanto potrebbe accadere con la soppressione delnel nosocomio della costiera sorrentina. Un territorio di oltre 30 chilometri, con ben 16 frazioni. Ieri, in seguito all’annuncio da parte dei responsabili dall’Asl Napoli 3 Sud, c’è stata una riunione a Torre del Greco con il sindaco Andrea Bonocore, assieme al consigliere regionale Gennaro Cinque e ad una rappresentanza di consiglieri comunali. “Ho incontrato il direttore generale dell’Asl, Gennaro Sosto e il direttore sanitario, Gaetano D’Onofrio, per richiedere informazioni riguardo all’improvvisa ...

