Niente sesso, c’è il Covid! L’invito del virologo Fabrizio Pregliasco (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1, parla di sesso in tempi di coronavirus e lancia un appello. Fare l’amore in tempo di Covid non è consigliabile, specialmente se viene fatto con partner occasionali. Il direttore sanitario IRCCS dell’ospedale Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, prova a spiegare e a sciogliere il grande dilemma del sesso durante la pandemia, e lo fa ospite di Radio Rai in Un giorno da Pecora. In Olanda si invita i cittadini a trovare un partner stabile. «L’invito – spiega invece Pregliasco – purtroppo è a quella che potrebbe esser drammaticamente un’astinenza, per non dire ad attività onanistiche come ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il, ospite di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1, parla diin tempi di coronavirus e lancia un appello. Fare l’amore in tempo di Covid non è consigliabile, specialmente se viene fatto con partner occasionali. Il direttore sanitario IRCCS dell’ospedale Galeazzi di Milano,, prova a spiegare e a sciogliere il grande dilemma deldurante la pandemia, e lo fa ospite di Radio Rai in Un giorno da Pecora. In Olanda si invita i cittadini a trovare un partner stabile. «L’invito – spiega invece– purtroppo è a quella che potrebbe esser drammaticamente un’astinenza, per non dire ad attività onanistiche come ...

Tempi duri per l'amore in pandemia. Sotto le lenzuola i rischi ci sono e basta. E se l'Olanda consiglia di trovarsi un compagno di letto stabile per superare il periodo in cui sarà necessario mantener ...

