Messi | “Con Cristiano Ronaldo un duello speciale Spero possa esserci mercoledì”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Leo, intervistato da DAZN , ha parlato in vista del Clasico di sabato tra Barcellona e Real Madrid. Il fuoriclasse argentino torna sul confronto conche è stato spesso il tema principale tra le due grandi squadre di Spagna, prima che il portoghese passasse alla Juventus. Un confronto che potrebbe riproporsi mercoledì in Champions League. Queste le parole dell’argentino: “Quello conè stato ed è un, che rimarrà per sempre, E’ durato molti anni e non è facile mantenere certi livelli a lungo. Anche le nostre squadre erano molto esigenti: Real Madrid e Barcellona, i due club più forti del mondo. Competere alla pari per ...