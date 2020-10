Ma adesso la Bibbia è tutta da riscrivere

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Camillo Langone Sono rimasto senza fiato, e non per un'improvvisa crisi da Covid: per il documentario in cui Papa Francesco afferma di essere favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali Sono rimasto senza fiato, e non per un'improvvisa crisi da Covid: per il documentario in cui Papa Francesco afferma di essere favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali. «Mi sono battuto per questo», insiste nella pellicola del regista russo Afineevsky, proiettata ieri alla Festa del Cinema di Roma. Sono rimasto senza fiato come se mi avessero dato un pugno nello stomaco. Non che da Bergoglio mi aspettassi qualcosa di cattolico, dopo l'enciclica panteista Laudato si', dopo il documento indifferentista di Abu Dhabi e soprattutto dopo la recentissima Fratelli tutti in cui (vada a leggersi il punto 3 chi non lo crede possibile) si chiede ai cristiani di ...