Lippi annuncia il ritiro | “Non farò più l’allenatore”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcellosmetterà di allenare. Il tecnico, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, ha deciso che non si siederà più su nessuna panchina. Lo hato lo stesso ex Ct ai microfoni di Radio Sportiva: “Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. È giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, è un discorso successivo. Ma fino a primavera non ho itenzione di assumere nessun ruolo“. L’ultima esperienza del tecnico di Viareggio risaliva al 2019, sulla panchina della selezione cinese.mette la parola fine, dunque, a una carriera da allenatore che lo ha visto vincere tutto a livello di club con la Juventus, ma anche trionfare in Asia con il Guangzhou. La perla, però, resta la Coppa del Mondo con gli Azzurri. Foto: ...