Lione | donna minaccia di farsi esplodere in stazione | stop a tutti treni Francia in allerta terrorismo

Allarme terrorismo a Lione, in Francia, dove è stata evacuata nel primo pomeriggio la stazione ferroviaria Part-Dieu per una donna che minaccia di farsi esplodere e mostra un involucro sospetto. Ne dà ...

Professore decapitato a Parigi, 11 i fermati. Oggi manifestazione indetta da Charlie Hebdo

Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha indetto per oggi una manifestazione a Parigi dopo la decapitazione di Samuel Paty, il professore di storia e geografia che aveva mostrato in classe ca ...

