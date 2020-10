John Travolta, nuovo lutto pochi mesi dopo la scomparsa della moglie Kelly: è morto il nipote Sam Jr. (Di giovedì 22 ottobre 2020) John Travolta veste a lutto ancora una volta in questo nefasto 2020. dopo aver detto addio alla moglie, Kelly Preston, stroncata dal cancro lo scorso luglio, il celebre attore ha perso anche il nipote Sam Travolta Jr, un mese fa. La notizia è tuttavia stata resa pubblica solamente in queste ore, e la causa del decesso è ancora un mistero. Una vita costellata di successi, ma anche di tragedie. L’attore di “Pulp Fiction” e “Grease” infatti perse la prima moglie, Diana Hyland, nel 1977 a causa di un cancro al seno. 43 anni dopo, la storia si è ripetuta, con la scomparsa di Kelly Preston, sempre dovuta ad un cancro al seno. Nel 2009, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 22 ottobre 2020)veste aancora una volta in questo nefasto 2020.aver detto addio allaPreston, stroncata dal cancro lo scorso luglio, il celebre attore ha perso anche ilSamJr, un mese fa. La notizia è tuttavia stata resa pubblica solamente in queste ore, e la causa del decesso è ancora un mistero. Una vita costellata di successi, ma anche di tragedie. L’attore di “Pulp Fiction” e “Grease” infatti perse la prima, Diana Hyland, nel 1977 a causa di un cancro al seno. 43 anni, la storia si è ripetuta, con ladiPreston, sempre dovuta ad un cancro al seno. Nel 2009, ...

