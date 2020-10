Irina Shayk ritira la figlia a scuola e parte con il macchinone Tesla (Di giovedì 22 ottobre 2020) A vedere Irina Shayk posare nuda e fiera su un piedistallo viene subito in mente una “moderna dea greca”, per usare le parole che Eva Herzigova ha speso sotto allo scatto postato dalla top su Instagram. La Shayk è la protagonista del numero di novembre dell’edizione ceca di Vogue. In copertina Irina guarda dritta in camera e copre seno e inguine con due piatti di Versace. Il servizio è stato realizzato a Milano, proprio nel giardino di Donatella Versace. Un’immagine sensuale e bucolica, che svela il corpo della star russa in tutto il suo splendore. Irina Shayk è sì una delle donne più ammirate al mondo e una delle modelle più richieste dagli stilisti ma è anche una mamma amorevole. Archiviata la relazione con ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) A vedereposare nuda e fiera su un piedistallo viene subito in mente una “moderna dea greca”, per usare le parole che Eva Herzigova ha speso sotto allo scatto postato dalla top su Instagram. Laè la protagonista del numero di novembre dell’edizione ceca di Vogue. In copertinaguarda dritta in camera e copre seno e inguine con due piatti di Versace. Il servizio è stato realizzato a Milano, proprio nel giardino di Donatella Versace. Un’immagine sensuale e bucolica, che svela il corpo della star russa in tutto il suo splendore.è sì una delle donne più ammirate al mondo e una delle modelle più richieste dagli stilisti ma è anche una mamma amorevole. Archiviata la relazione con ...

duilioalban : RT @1f6eed3c8c1c4e4: IRINA SHAYK la modella più..... del mondo posa per Vogue. Davanti e dietro ?? - 1f6eed3c8c1c4e4 : IRINA SHAYK la modella più..... del mondo posa per Vogue. Davanti e dietro ?? - giuuk : Bradley Cooper: sua figlia (e di Irina Shayk) gli somiglia ogni giorno di più - VanityFairIt : La figlia dell'attore #BradleyCooper e della modella #IrinaShayk, tre anni, somiglia molto al papà. Ecco le ultime… - ModaCorriere : Irina Shayk, la modella dai social è l'icona del minimal chic, look delle star per l’inverno -

Ultime Notizie dalla rete : Irina Shayk Nessun dubbio: Lea de Seine, la figlia di Irina Shayk e Bradley Cooper è identica a... papà elle.com Irina Shayk posa senza veli: la foto da capogiro

Irina Shayk ha posato senza veli per la copertina di Vogue mettendo in mostra il suo fisico scolpito e le sue gambe da urlo.

Irina Shayk ritira la figlia a scuola e parte con il macchinone

A New York la top model Irina Shayk è più che fashion che mai con un competo verde acido di Cami NYC e la mascherina Versace ...

Irina Shayk ha posato senza veli per la copertina di Vogue mettendo in mostra il suo fisico scolpito e le sue gambe da urlo.A New York la top model Irina Shayk è più che fashion che mai con un competo verde acido di Cami NYC e la mascherina Versace ...