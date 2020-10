Incontro Khabib vs Gaethje | strategie a confronto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il campione dei pesi leggeri UFCNurmagomedov difenderà il suo titolo di categoria contro Justin. L’vs, evento principale dell’UFC 254 che si svolgerà sabato 24 ottobre 2020 all’interno del Flash Forum su “Fight Island” ad Abu Dhabi. Durante la conferenza stampa pre-i lottatori si sono messi in posa per la foto dell’evento principale. Justincrede che si troverà in una brutta situazione se permetterà al campione dei pesi leggeri UFCNurmagomedov di metterlo contro la recinzione. Andando a combattere, entrambi gli uomini non hanno fatto mistero delle loro. Nurmagomedov che ammette di voler inseguire ...