Gli attori beccati così a Roma, tra effusioni e baci: “La moglie di lui è devastata” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Escono le foto rubate a Roma e scoppia un vero e proprio scandalo. I protagonisti, nemmeno a dirlo, sono due volti noti dal cinema e, di conseguenza, la moglie di lui. La coppia di attori è impegnata nelle riprese dell’adattamento televisivo del Romanzo The pursuit of Love, di cui la BBC ha deciso di realizzare una serie televisiva. Ma come dimostrano le paparazzate per le vie della Capitale, i due sono passati dal condividere il set a trascorrere delle giornate spensierate scambiandosi baci ed effusioni a cielo aperto, praticamente inequivocabili. Gli scatti, diffusi dal Daily Mail che sottolinea come lui sia sposato e padre di 4 figli, che hanno fatto presto il giro del mondo. E ovviamente sono arrivati anche sotto gli occhi della moglie del famoso ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Escono le foto rubate ae scoppia un vero e proprio scandalo. I protagonisti, nemmeno a dirlo, sono due volti noti dal cinema e, di conseguenza, ladi lui. La coppia diè impegnata nelle riprese dell’adattamento televisivo delnzo The pursuit of Love, di cui la BBC ha deciso di realizzare una serie televisiva. Ma come dimostrano le paparazzate per le vie della Capitale, i due sono passati dal condividere il set a trascorrere delle giornate spensierate scambiandosieda cielo aperto, praticamente inequivocabili. Gli scatti, diffusi dal Daily Mail che sottolinea come lui sia sposato e padre di 4 figli, che hanno fatto presto il giro del mondo. E ovviamente sono arrivati anche sotto gli occhi delladel famoso ...

raimovie : In conferenza per il film “Another Round” ci sono il regista Thomas Vinterberg e gli attori Mads Mikkelsen e Magnus… - WeCinema : #RomaFF15 Il tributo al grande Maestro Ennio Morricone, la super attrice Isabelle Huppert, Pina Turno per il film '… - _funzioniamo : RT @allievadicc: Voi non potete capire quanto io stia invidiano gli attori de 'La mia infinita fine del mondo' perché fare le prove per uno… - degobbidaniela : @patty75443750 Infatti ,quando gli attori recitano bene si percepisce tutto anche senza capire una parola. - gbponz : Bravo Carlo. Nessuno sta basando le proprie analisi su 'le cose a cui gli attori del processo non rinunciano ' -

Ultime Notizie dalla rete : Gli attori Gli attori dal set al red carpet: applausi per Micaela Ramazzotti Corriere della Sera Tanto si è discusso del bonus che consente la detrazione fiscale del 110%

Quali sono gli attori di questa misura e quanto bisogno c’è di formare i professionisti sulla materia: «Il 110% vede come ruolo chiave un pool di professionisti, perchè c’è bisogno di più ...

Nigeria: proseguono le proteste nel Paese, si moltiplicano gli appelli alla moderazione

il quale ha esortato in una nota sia gli "attori politici che quelli sociali" a "rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto", oltre ad accogliere con favore lo scioglimento della Squadra ...

Quali sono gli attori di questa misura e quanto bisogno c’è di formare i professionisti sulla materia: «Il 110% vede come ruolo chiave un pool di professionisti, perchè c’è bisogno di più ...il quale ha esortato in una nota sia gli "attori politici che quelli sociali" a "rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto", oltre ad accogliere con favore lo scioglimento della Squadra ...