Firenze: zone rosse in due aree del centro, Nardella ha firmato l’ordinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha firmato l'ordinanza che introduce le misure stabilite ieri durante la riunione del Comitato per l'ordine pubblico. Sara' in vigore da domani e fino al 13 novembre. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il sindaco diDario, hal'ordinanza che introduce le misure stabilite ieri durante la riunione del Comitato per l'ordine pubblico. Sara' in vigore da domani e fino al 13 novembre.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze zone Coronavirus, a Firenze 'zone rosse' nel week end Il sito di Firenze Coronavirus, 44 casi nell'Empolese Valdelsa e 22 nel Cuoio

Sono 401 i nuovi casi positivi nei territori dell'Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 4 decessi . Di seguito il dettaglio: 277 casi in provincia di Firenze di cui 44 in zona empo ...

Sospese le lezioni in presenza per le terze, quarte e quinte classi superiori, dal 26 ottobre al 13 novembre. Lo ha deciso la Regione Puglia al termine di un nuovo incontro del Tavolo tecnico su scuol ...

