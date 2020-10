Elisa Isoardi con le stampelle, alla visita la accompagna Raimondo Todaro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Caviglia fuori uso per Elisa Isoardi , che si avvia alla visita di controllo munita di stampelle. Con lei c'è il suo 'angelo custode' Raimondo Todaro che la accompagna e si assicura che non perda il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) Caviglia fuori uso per, che si avviadi controllo munita di. Con lei c'è il suo 'angelo custode'che lae si assicura che non perda il ...

CronacaSocial : ?? Infortunio per Elisa Isoardi. A rischio la diretta di #BallandoConLeStelle. Cos'è successo. LEGGI??… - tempoweb : #Elisa Isoardi a lezione da Todaro anche nella disgrazia Come si usano le stampelle - LaMammaN1 : - zazoomblog : Ballando con le stelle Elisa Isoardi in stampelle: ‘Non so come farò’ - #Ballando #stelle #Elisa #Isoardi - blogtivvu : Elisa Isoardi, a rischio Ballando con le Stelle? “Gesso, stampelle e riposo” -