Drive Up - Guarda la prima puntata - VIDEO

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lattesa è finita: torna in pistaUp, il programma realizzato da Mediaset in collaborazione con Quattroruote. Ad aprire le danze è come sempre DJ Ringo, che anche questanno ospita a Vairano diversi volti noti dello spettacolo: obiettivo, metterli alla prova sull'asfalto e in off-road. Laospite. Ad inaugurare la quarta stagione è Melita Toniolo, showgirl e influencer, che deve cavarsela tra i cordoli al volante di unAudi RS6 Avant. Con i suoi 600 CV e il V8 biturbo di 4.0 litri, la sportiva tedesca è unauto dalla doppia anima, una familiare che sa essere davvero feroce. E se DJ Ringo fa da coach, mettere Melita a dura prova tra quiz teorici e test pratici è compito del nostro Alessio Viola. Melita deve superare tutte le prove per conquistare i quattro volanti in palio: ci riuscirà?Le altre auto ...