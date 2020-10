Cristiano Ronaldo rasato fa impazzire i suoi fan (Di giovedì 22 ottobre 2020) La fidanzata Georgina lo riprende mentre fa la cyclette e…sorpresa! Il look è totalmente cambiato: Cristiano Ronaldo è quasi rasato a zero, non lo avevamo mai visto così. La positività al Covid-19 lo ha costretto in casa, e lui ha pensato bene di darci un taglio, letteralmente. Anzi, potrebbe essere stata proprio la sua Georgina a fargli da parrucchiera, cosa già capitata più volte in passato (lo scorso 4 aprile lei ha postato un filmato in cui era intenta a rasargli la testa con la macchinetta, video che ha fatto oltre 17 milioni e 300 mila visualizzazioni). Con alterne fortune, visti i commenti talvolta non proprio entusiasti dei suoi fan. Stavolta, invece, il taglio a zero è stato apprezzato, e in tantissimi (sono già oltre 100 mila i commenti ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) La fidanzata Georgina lo riprende mentre fa la cyclette e…sorpresa! Il look è totalmente cambiato:è quasia zero, non lo avevamo mai visto così. La positività al Covid-19 lo ha costretto in casa, e lui ha pensato bene di darci un taglio, letteralmente. Anzi, potrebbe essere stata proprio la sua Georgina a fargli da parrucchiera, cosa già capitata più volte in passato (lo scorso 4 aprile lei ha postato un filmato in cui era intenta a rasargli la testa con la macchinetta, video che ha fatto oltre 17 milioni e 300 mila visualizzazioni). Con alterne fortune, visti i commenti talvolta non proprio entusiasti deifan. Stavolta, invece, il taglio a zero è stato apprezzato, e in tantissimi (sono già oltre 100 mila i commenti ...

