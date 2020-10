Covid: Scala annulla 10 spettacoli (Di giovedì 22 ottobre 2020) MILANO, 22 OTT - La Scala ha deciso di annullare - o meglio di rimandare a data da destinarsi - dieci spettacoli da ora al 3 dicembre a causa dell'evoluzione dell'epidemia di Coronavirus. Si tratta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) MILANO, 22 OTT - Laha deciso dire - o meglio di rimandare a data da destinarsi - diecida ora al 3 dicembre a causa dell'evoluzione dell'epidemia di Coronavirus. Si tratta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Scala Covid: Scala annulla 10 spettacoli - Ultima Ora Agenzia ANSA Difesa: 4Ward360 fornitore delle mascherine dell’operazione Irini

presidente di 4Ward360 - il nostro tessuto ha un reticolo in scala nanometrica, che impedisce a ciò che è più grande di passare, riuscendo dunque a proteggerci meglio. In questi mesi delicati per la ...

Nazioni Unite, concerto a Milano per i 75 anni con Roberto Bolle e l'orchestra della Scala

Dall’inizio della pandemia arte e musica hanno mantenuto unite le persone malgrado il duro periodo d’isolamento dovuto alle misure di distanziamento sociale. Oggi tornano ...

