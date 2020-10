Celtic-Milan 1-3, Pioli: “Abbiamo dimostrato di non essere una squadra normale” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “E’ stata una partita che abbiamo condotto bene, nel secondo tempo siamo stati meno precisi tecnicamente e abbiamo rischiato qualcosina. Era molto importante dimostrare di non essere una squadra normale, che dimostra meno stimoli dopo una vittoria così voluta come quella del derby”. Lo ha detto Stefano Pioli dopo il 3-1 del suo Milan sul campo del Celtic per il primo turno della fase a gironi di Europa League. I rossoneri sono in striscia di risultati utili da 21 partite. “Tutti stiamo lavorando in un’unica direzione da più tempo: staff, area tecnica, giocatori si sentono parte integrante di questo ambiente – spiega il tecnico rossonero a Sky Sport – Dobbiamo crescere e migliorare in tante situazioni, il segreto parte dalla proprietà che ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “E’ stata una partita che abbiamo condotto bene, nel secondo tempo siamo stati meno precisi tecnicamente e abbiamo rischiato qualcosina. Era molto importante dimostrare di nonunanormale, che dimostra meno stimoli dopo una vittoria così voluta come quella del derby”. Lo ha detto Stefanodopo il 3-1 del suosul campo delper il primo turno della fase a gironi di Europa League. I rossoneri sono in striscia di risultati utili da 21 partite. “Tutti stiamo lavorando in un’unica direzione da più tempo: staff, area tecnica, giocatori si sentono parte integrante di questo ambiente – spiega il tecnico rossonero a Sky Sport – Dobbiamo crescere e migliorare in tante situazioni, il segreto parte dalla proprietà che ha ...

SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? CELTIC – MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Krunic (14') ? #BrahimDiaz (42') ? #Elyounoussi (76')… - UEFAcom_it : ??? Il Milan espugna 3-1 il Celtic Park! Il migliore dei Rossoneri? ?? - SkySport : Celtic-Milan, Pioli: 'Vogliamo arrivare in fondo. Non credo ai pronostici, Celtic è forte' - i7assu : RT @ACMReports: ?? Juventus ? Lecce ? AS Roma ?? SPAL ? Lazio Roma ? Juventus ?? Napoli ? Parma ? Bologna ? Sassuolo ?? Atalanta ? Sampdoria ?… - abikarami22 : RT @SkySport: ?? EUROPA LEAGUE ?? ? CELTIC – MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Krunic (14') ? #BrahimDiaz (42') ? #Elyounoussi (76') ? #Hauge… -