Biancaneve e i sette nani | morta Marge Champion | la modella che ispirò la Principessa Disney

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L'attrice e ballerinaall'età di 101 anni, nel 1937 era stataper gli animatori dellaispirandoall'età di 101 anni: era diventata famosa per essere stata usata comeper dare vita a, l'amata, nel film animato della, nel lontano 1937. La ballerina e attrice, come riporta il New York Times, ha perso la vita nella giornata di mercoledì. Gli animatori della, dopoe i, hanno usato la bravura e la bellezza di ...