Azzolina scrive a Fontana: "Sulla scuola trovi altre soluzioni". Anche i sindaci contro la didattica a distanza

Scontro Sulla scuola in Lombardia. Ad aprire il fronte contro la decisione di Attilio Fontana di imporre la didattica a distanza per tutti gli alunni delle scuole superiori sono i sindaci. Loro portavoce il primo cittadino di Milano, Beppe Sala. La ministra Lucia Azzolina, ha invece scritto al governatore, per chiedergli di trovare un'altra soluzione. "Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 ha previsto indicazioni molto chiare per la gestione delle misure da adottare con riferimento alle istituzioni scolastiche, prevedendo in primo luogo la prosecuzione, in ogni caso, in presenza, delle attività didattiche ed educative della scuola dell'infanzia e del primo ...

