Anche i gattoni hanno bisogno di coccole (Di giovedì 22 ottobre 2020) Essere coccolati non piace solo ai gatti domestici: questa tigre (un vero e proprio "micione") apprezza visibilmente le effusioni! Del resto, si tratta pur sempre di felini. Una curiosità: le tigri non sono capaci di fare le fusa, ma manifestano l'affetto chiudendo gli occhi. Esattamente come si può vedere in questo video!Panda Animali Bambù Mangia NoneAbbracci animali In questo momento difficile, uno dei gesti che manca di più è ...Pinguini Giocolieri Bolle Animali None Leggi su panorama (Di giovedì 22 ottobre 2020) Essere coccolati non piace solo ai gatti domestici: questa tigre (un vero e proprio "micione") apprezza visibilmente le effusioni! Del resto, si tratta pur sempre di felini. Una curiosità: le tigri non sono capaci di fare le fusa, ma manifestano l'affetto chiudendo gli occhi. Esattamente come si può vedere in questo video!Panda Animali Bambù Mangia NoneAbbracci animali In questo momento difficile, uno dei gesti che manca di più è ...Pinguini Giocolieri Bolle Animali None

emma_gattoni : RT @TweetdiVersi: * Il cuore non è mai al sicuro e dunque, fosse pure in silenzio, non vantarti della vittoria o dell’indifferenza. Rendi c… - mirianamirya : 'è difficile capirti triste perché ti porti i sorrisi ovunque anche nei giorni di grande tempesta di bufera dentr… - emma_gattoni : RT @mia161876249: Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi,… - emma_gattoni : . #seTuSolo sorridi illumini il tuo viso di tristezza e nascondi ogni traccia di contentezza ma anche se una lacri… - emma_gattoni : RT @Baldaranza: Se sento odore di cattiveria gratuita, cancello dal mio orizzonte le persone, anche quelle frequentate a lungo, e faccio fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche gattoni Osservare i cetacei e raccogliere le plastiche in mare, successo per Operazione Delphis Genova24.it Grande partecipazione di barche a vela per l'Operazione Delphis

AMBIENTE Grande partecipazione di barche a vela per l'Operazione Delphis redazione. La 24esima edizione dell'Operazione Delphis, la prima organizzata in autunno dall'Associazione ...

Osservare i cetacei e raccogliere le plastiche in mare, successo per Operazione Delphis

Liguria. La 24esima edizione dell’ “Operazione Delphis”, la prima organizzata in autunno dall’associazione “Battibaleno”, si è svolta domenica 18 ottobre con una partecipazione, superiore alle attese, ...

AMBIENTE Grande partecipazione di barche a vela per l'Operazione Delphis redazione. La 24esima edizione dell'Operazione Delphis, la prima organizzata in autunno dall'Associazione ...Liguria. La 24esima edizione dell’ “Operazione Delphis”, la prima organizzata in autunno dall’associazione “Battibaleno”, si è svolta domenica 18 ottobre con una partecipazione, superiore alle attese, ...