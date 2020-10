22 ottobre | auguri di buon onomastico a Donato e Donata

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, 222020, la chiesa cattolica ricorda e celebra la figura di Sanda Fiesole. Si tratta di una giornata molto importante, al di là della fede cattolica, per tutte le persone che portano questo nome e quindi festeggiano oggi l’. Il 22, infatti, è l’di chi porta un nome molto diffuso come. Meno frequente, ma presente, anche la versione femminile. In alcuni casi, inoltre, a festeggiare in questa giornata sono anche le persone che si chiamano Donatello e Donatella. Sanda Fiesole, il santo del giorno 22. Augure di, ...